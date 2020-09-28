Irak, ABD'li sefirden "güvenlik ve terörle mücadelede desteğe devam" sözü aldıklarını bildirdi

AA

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının açıklamasına göre, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Tueller ile Bağdat’ta görüştü.

İkili ilişkiler ve işbirliği meselelerinin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Tueller, Washington yönetiminin Bağdat hükümetini güvenlik konusu ve terörle mücadelesinde desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Araci de, bölgenin daha fazla sükunet ve istikrara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin Şii radikal grupların saldırıları nedeniyle kapatılacağı iddia edilmişti.