Irak'a elektrik ihracatı yarın başlıyor

Türkiye-Irak arasındaki mevcut 154 kilovolt Silopi (Karkey) Zakho iletim hattı üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Irak'a elektrik ihracatı yapılacak.
İhracat kapasitesi 150 megavat olarak belirlenirken, EPDK, Irak'a ihracat yapmak üzere başvuruda bulunan ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunan tedarik lisansı sahibi Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'ye izin verilmesi yönünde karar verdi.
Bu kapsamda, ihracat 28 Aralık 2020 itibarıyla başlayacak ve 1 Kasım 2021'e kadar söz konusu lisans üzerinden devam edecek.
3 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR
Öte yandan, Türkiye halihazırda Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan'a elektrik ihracatı gerçekleştiriyor.
Energo-Pro Güney Elektrik Toptan Satı İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Gürcistan'a Borçka- Akhaltsıkhe enerji iletim hattı üzerinden elektrik ihraç ediyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a ise enterkonnekte sistem üzerinden elektrik ihracatı yapılıyor.
EPDK verilerine göre, söz konusu ülkelere geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,8 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.
"TÜRKİYE, BÖLGESİNE ENERJİ VERİYOR"
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektrik ihracatına yönelik Türkiye enerji sektörünün son yıllarda gösterdiği atılımın gurur verici olduğunu belirterek başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere bu süreçte emeği olan herkese teşekkür etti.
Türkiye'nin elektrik sisteminin komşularının elektrik ihtiyacını da karşılayacak kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye artık bölgesine enerji veren bir ülke ve sınır ötesi elektrik ticaretimiz artmaya devam ediyor. Bir zamanlar ihtiyacını karşılayabilmek için elektrik ithal eden ülke konumundayken bugün hem yerli kaynaklardan üretimini artıran hem de ürettiğini ihraç eden bir Türkiye var. 2021’de ticaret hacmimizin daha da artacağına inanıyorum."
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