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İptal olan uçuşları sorgulama Pegasus ve THY: 10 Mart Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul

İptal olan uçuşları sorgulama Pegasus ve THY: 10 Mart Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul hangi uçuşlar iptal edildi?

Türkiye bir kez daha karlı havanın etkisine girmek üzere. Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş seferi de iptal ediliyor. Peki, 10 Mart 2022 tarihi itibariyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hangi uçuşlar iptal edildi?

09.03.2022 - 10:27 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Uzmanlar uyardı, başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin gözleri Mart ayının 10. gününde başlayacağı tahmin edilen kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre Türkiye'de kış geri dönüyor, 10-14 Mart tarihleri arasında yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Açıklanan tarihlerde İstanbul Hava Limanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanı kalkışlı/varışlı bileti olanlar uçak seferleri iptal mi oldu sorusunu araştırıyor. İşte Türk Hava Yollar tarafından yapılan iptal olan uçak seferleri hakkında açıklama

  • İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ NELER?

    Türk Hava Yollar, resmi internet sitesi üzerinden 10 Mart tarihli uçuşların iptal edildiği duyuruldu. THY açıklamasında

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapması planlanan toplam 205 seferini iptal etti.

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

  • Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

    Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

    THY İPTAL OLAN SEFERLER SORGULAMA EKRANI

  • Uçuşların iptaline ilişkin bir açıklama da Pegasus'tan geldi.

    Pegasus, resmi internet sitesi üzerinden "Değerli misafirlerimiz,

    Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

  • Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz." açıklamasını yayınladı.

    SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI İPTAL OLAN SEFERLER SORGULAMA

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