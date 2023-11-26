Bazı uçak seferleri iptal ediliyor! İşte 26 Kasım THY-Pegasus iptal olan uçuş seferleri sorgulama ekranı
İptal olan uçak seferleri listesi 26 Kasım Pazar günü için araştırılıyor. İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yoları ve Pegasus bazı uçak seferlerini iptal edeceğini duyurdu. 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 14:59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verildi. İşte 26 Kasım Pazar iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı...
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İptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son dakika açıklamasının ardından araştırılıyor. Sabiha Gökçen, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 ve 26 Kasım günlerinde bazı uçak seferlerinin iptal edileceğini açıkladı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sonrası "25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son bilgiyi hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi önerildi. İşte 26 Kasım İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama...
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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? SABİHA GÖKÇEN'TEN AÇIKLAMA
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi.
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"26 KASIM'DA UÇUŞLARIN YÜZDE 15 ORANINDA İPTAL EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İptal olan uçak seferi listesine Pegasus ve THY'nin resmi internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.
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