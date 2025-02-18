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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: THY 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi seferler iptal edildi?

        THY'den açıklama: İşte iptal edilen uçuşlar listesi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ile İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların bazılarının iptal edileceği duyuruldu. Bu kapsamda, hangi uçuşların iptal olduğu sorgulanıyor. Peki, 19-20 Şubat THY uçuşum iptal mi, hangi uçuşlar iptal edilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:14
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        • 1

          İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar hakkında açıklama yapıldı. Açıklama sonrasında 19-20 Şubat tarihli uçuşu olan kişiler tarafından iptal olan seferler listesi araştırmaları hız kazandı. İşte 19-20 Şubat iptal uçak seferleri listesi…

        • 2

          THY BEKLENEN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ!

          İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

          THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

        • 3

          SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI!

          İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

          Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

          "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

        • 4

          İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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