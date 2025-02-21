SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ İPTALİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan %10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların %10’u iptal edilecek.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.