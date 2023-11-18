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        Haberler Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar 2023 yarın THY ve Pegasus hangi uçak seferleri iptal oldu?

        Türk Hava Yolları'ndan 105, Pegasus'tan 82 sefer için iptal kararı!

        Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günü bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte THY ve Pegasus iptal olan seferler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:35
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        • 1

          İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Her iki havayolu firması da 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar tarihinde gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bazılarının iptal olduğunu duyurdu. İşte, THY ve Pegasus'un açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...

        • 2

          THY VE PEGASUS DUYURDU

          Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

          Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere yarınki (19 Kasım) 105 seferini iptal etti. Pegasus da bugün ve yarın (19 Kasım) toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

          Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

          Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

          Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        • 3

          THY VE PEGASUS HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

          THY'nin ve Pegasus'un iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.

          THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

          PEGASUS UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

        • 4

          AFAD İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU

          Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı

        • 5

          İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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