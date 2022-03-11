PEGASUS'TAN 10-11-12 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Pegasus'un uçak iptali ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

PEGASUS UÇUŞ SORGULAMA