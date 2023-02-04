Yurt genelinde yaşanan soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok havayolu firması uçuş seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Beklenen kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararıyla iptal edilebileceğine dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından, THY, Anadolu Jet ve Pegasus gibi havayolu şirketleri yolcularını iptal edilen seferler konusunda uyardı. Peki, "5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?" İşte detaylar...