Yurt genelinde yaşanan soğuk ve kötü hava koşullarının ardından iptal olan uçuş seferleri bilet alan yolcular tarafından araştırılmaya başlandı. THY, Anadolu Jet ve Pegasus gibi hava yolu şirketeri, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı seferi uçuşları konusunda seyehat edecek yolcuları uyardı. Peki, "Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?" İşte 6-7 Şubat iptal olan uçuşlar...