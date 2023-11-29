İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul’da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 29 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...