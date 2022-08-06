İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan ÖSYM 2022 KPSS lisans alan bilgisi ve ÖATB sınav tarihleri belli oldu mu?

İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan KPSS sınavları yeni tarihi açıklandı mı?

Soru şaibeleri nedeniyle soruşturma başlatılan KPSS sınavı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla iptal edildi. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Adaylar "İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ertelenen ve iptal olan KPSS sınavları yeni tarihleri hakkında merak edilenler...

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