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İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan ÖSYM 2022 KPSS lisans alan bilgisi ve ÖATB sınav tarihleri belli oldu mu?

İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan KPSS sınavları yeni tarihi açıklandı mı?

Soru şaibeleri nedeniyle soruşturma başlatılan KPSS sınavı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla iptal edildi. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Adaylar "İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ertelenen ve iptal olan KPSS sınavları yeni tarihleri hakkında merak edilenler...

06.08.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. ÖSYM başkanı Ersoy, açıklamasının devamında KPSS sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından iptal edilen KPSS sınavının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • KPSS SINAVLARI İPTAL EDİLDİ!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

    6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

  • İPTAL EDİLEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

    Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

  • Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

    Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • KPSS sınavı yeni tarihleri ÖSYM tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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