İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan ÖSYM 2022 KPSS lisans ve ÖATB yeni sınav tarihleri takvimi belli oldu mu?

İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan KPSS sınavı yeni tarihi belli oldu mu?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamayla soruşturma başlatılan KPSS lisans sınavı yeni iptal edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Sınava giren ve başvuruda bulunan adaylar "İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ertelenen ve iptal edilen KPSS sınavları yeni tarihleri takvimi hakkında detaylar...

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