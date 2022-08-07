Ancak iptal açıklamasında yer alan "Sınavı iptal edilecekler için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadeleri ise yeni başvurulara da iman sağlanabileceği şeklinde yorumlandı. Net bilgi ise ÖSYM tarafından sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.