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İpsala Sınır Kapısı'nda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada yurt dışına kaçak götürülmek istenen 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi

09.04.2020 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
İpsala Sınır Kapısı
AA

Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada yurt dışına kaçak götürülmek istenen 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki AG38VTS plakalı TIR, Fransa'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

TIR, evraktaki eksiklikler nedeniyle beklemeye alındı, daha sonra araçta arama yapıldı.

Aramada 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

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