AA

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi. Şubat ayındaki ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 392 artışla 43 bin 733'e ulaştı ve 8 yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı.

Kamu bankalarının geçen yılın ağustos ayında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi, bu sürece özel bankaların da dahil olması, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 392 artan ipotekli konut satışları 43 bin 733'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi şubat ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayında 8 bin 890 ipotekli konut satılmıştı.

SATIŞLAR ZİRVEDE

Şubat ayında toplam 118 bin 753 konut satıldı. Aylık bazda bakıldığında 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı görüldü. Toplam konut satışı en son 2016 ve 2017'de 100 bin sınırını geçmişti. Öte yandan bu dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisi de sürdü. Şubat ayında ilk kez 4 bini geçen yabancılara konut satışları da 8 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Şubat 2013'te 716 konut yabancılara satılırken bu sayı Şubat 2020'ye gelindiğinde yüzde 459,4 artışla 4 bin 5'e ulaştı. Şubat ayında yıllara göre yabancılara konut satışları ise 2019'da 3 bin 321, 2018'de 1729, 2017'de 1306, 2016'da 1585, 2015'te 1369, 2014'te 1071 olarak gerçekleşmişti.

FAİZ KONUSUNDA ALINAN AKSİYONLAR REEL SEKTÖRE YANSIDI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, yaptığı değerlendirmede, konut istatistikleri şubat ayı verisinin faiz konusunda alınan aksiyonların reel sektöre yansıdığını ortaya koyduğunu söyledi.

İpotekli konut satışlarının şubatta rekor kırdığını dile getiren Cevizci, şunları kaydetti:

"Tüketici güveninde görülen iyileşme, ekonomide yaşanan toparlanma uzun vadeli yatırım kararlarının alınmasını destekleyerek ipotekli konut satışların artmasına imkan tanıyor. Bankaların rekabetçi faiz oranları bu performansın korunmasını sağlayacaktır. Yalnızca bulunduğumuz ay ve gelecek birkaç ay bu tablonun ivmesi yatay bir görünüm alabilir. Özellikle Kovid-19 endişesinin yarattığı tabloyu, global ölçekte yatırım kararlarının bekle-gör stratejisine girmesini baz alırsak, gelecek aylarda alınacak verilerin negatif yorumlanmaması gerekli."

2013-2020 döneminde aylık ipotekli konut satışları şöyle:

Dönem Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 36.581 37.150 41.809 40.812 45.270 43.763 46.053 31.559 37.835 26.337 36.600 36.343 2014 32.046 24.059 24.465 23.447 29.760 32.029 30.912 35.338 43.144 34.451 36.925 43.113 2015 33.178 36.952 45.315 46.063 40.086 40.503 30.754 36.021 28.684 27.996 28.553 40.283 2016 26.584 30.455 38.822 33.429 35.423 36.371 23.756 36.458 42.083 48.110 48.941 49.076 2017 35.993 38.676 50.424 43.334 41.738 35.210 38.575 38.743 40.534 38.593 37.250 34.029 2018 28.678 27.916 32.786 27.912 36.865 47.648 30.405 12.743 11.330 8.065 5.324 7.148 2019 6.537 8.890 22.762 22.461 14.916 7.319 13.064 34.148 57.811 50.411 43.911 50.278 2020 42.237 43.733