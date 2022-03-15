TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu.
Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 adetle başı çekerken, onu 8 bin 464 adetle Ankara, 5 bin 575 ile İzmir takip etti.
Kamu bankalarının kredi faizlerinde uyguladığı faiz oranlarında kasım ayında başlatılan indirim, 2022'nin ilk 2 ayında da satışlara olumlu yansıdı. İpotekli konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 35,6 artarak 19 bin 888 oldu.
Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu. İpotekli satışların payı 2021'in aynı döneminde göre yüzde 16,7'den yüzde 20,5'e yükseldi.
"İKİNCİ ELDE SON 10 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMI"
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, banka kredisi kullanımının son 10 yılın ortalamasına göre düşük olduğunu söyledi.
Konut üreticilerinin birinci el satışlarda sunduğu düşük faizli firma kredilerinin tüketiciye cazip geldiğini, bu nedenle ikinci el satışlarda kredi kullanımının daha fazla görüldüğünü dile getiren Durbakayım, vatandaşların kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminden yararlandığını, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini bildirdi.
Durbakayım, "İkinci el konut satışlarında şubatta son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı görülmüş. Dövizden ve altından çıkanların gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz. İkinci eldeki fiyatlar daha uygun olduğu için bu pazara yönelik ilgi yüksek." diye konuştu.
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