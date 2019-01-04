Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Chen Lifang, bu olayın Huawei markasına 'zarar verdiğini' açıkladı. Şirketten, paylaşımı yapan personelin bir masaüstü bilgisayarda VPN problemi yaşadığı ve mesaj göndermek için SIM kartlı bir iPhone kullandığı açıklaması yapıldı.

DHA'nın haberine göre Huawei'nin, olaydan sorumlu tutulan iki çalışanın maaşını 5.000 yuan (728.27 $) kadar düşürdüğü kaydedildi. Bu ceza Huawei'nin dijital pazarlama ekibinin başkanını da kapsıyor, ayrıca dijital pazarlama ekibinin 12 ay boyunca alacakları ücretler de dondurulacak.