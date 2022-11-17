HARİTALAR

Apple Maps logosu, uygulamayı kullanırken görebileceğiniz büyütülmüş bir harita parçasını gösterir. Simgenin sağ üst kısmında göreceğiniz bir daire parçası, aslında Apple'ın genel merkezi olan Apple Park'ı ve onu çevreleyen dairesel bir yolu temsil ediyor.