iPhone 17 özellikleri: iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu?
iPhone 17 özellikleri gündeme geldi. Teknoloji dünyasının gözü, her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında düzenlenecek olan lansmana çevrildi. Pro ve Pro Max modelleriyle piyasaya çıkması beklenen cihaz, tasarım detayları ve donanım yenilikleriyle şimdiden merak konusu oldu. Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyat etiketleri de kullanıcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...
- 1
Akıllı telefon tutkunlarının heyecanla beklediği iPhone 17 gündemde. Renk seçeneklerinden performans iyileştirmelerine kadar birçok alanda yenilik sunacağı iddia edilen cihazın, Apple’ın eylül ayındaki lansmanında tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 serisinin Pro ve Pro Max versiyonlarının, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle dikkat çekmesi öngörülüyor. İşte detaylar...
- 2
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
- 3
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
-
- 4
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
- 5
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen iddialar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.