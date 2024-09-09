iPhone 16 tanıtımı canlı izle! Apple iPhone 16 ne zaman çıkacak, lansman hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Apple iPhone 16 çıkış tarihi belli oldu. Iphone 16 ve diğer tüm ürünlere ilişkin yenilikleri ve fiyatları öğrenmek isteyenler İphone 16 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? soruları üzeriden "İphone 16 tanıtım lansmanı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına başladı. Teknoloji devi Apple iPhone 16 ailesini ve özelliklerini organize ettiği lansman ile duyuracak. Apple Watch Series Xev AirPods 4'te lansmanda yer alabileceği iddialar arasında. İşte iPhone 16 tanıtım saati ve detayları...
- 1
Teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren iPhone 16 tanıtım günü geldi çattı. Yeni serinin Türkiye fiyatları ise merak konusu oldu. Apple, iphone ailesinin 16. üyesini canlı yayında yapacağı lansmanla tanıtacak. Yeni telefon ve diğer tüm yeni ürünleri öğrenmek amacıyla İphone 16 tanıtım lansmanı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularına “iphone 16 lansmanı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Apple lansmanı ile belli olacak olan iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) fiyatları, özellikleri ve yayın bilgisi
- 2
İPHONE 16 TANITIMI NE ZAMAN?
iPhone 16 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 16 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Apple Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve dördüncü nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
İPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 16 serisinin Türkiye satış programı henüz açıklanmadı. Ancak cihazların 23 Eylül itibariyle Apple Store mağazalarında yerini alması bekleniyor.
- 3
IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
-
- 4
iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL
- 5
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:
Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.
Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.
Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.
Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.
A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.
48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.
Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.
Beklenen Ek Özellikler
Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.
Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.
- 6
IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Çöl Titanyumu
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor
- 7
İPHONE 14 TANITIMI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle İphone 16 tanıtım lansmanını canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.apple.com/tr/apple-events/
- 8
- 9
-
- 10