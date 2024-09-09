IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini “It’s Glowtime” etkinliğinde tanıttı. Yeni iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada, iPhone 16’nın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Yeni model, “Apple Intelligence” adı verilen yeni nesil yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyumdan yapılmış. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü gibi özellikler de mevcut.

Ekran ve Tasarım

iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran

ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.

Kamera Sistemi

Yeni iPhone 16’nın kamera sistemi, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kameralar, düşük ışık performansını artırırken, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod gibi özellikler, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor.

Ana Kamera (Geniş Açılı): 48 MP Sony IMX903 sensör, 1/1.14" sensör boyutu, f/1.78 diyafram açıklığı, 24mm lens eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahip.

Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP, 1/2.6" sensör boyutu, 0.7um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı ve 13mm lens eşdeğeri

Telefoto Kamera (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max): 5X optik zoom, 12 MP, 1/3.06" sensör boyutu, 1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı, 120mm lens eşdeğeri ve OIS.

iPhone 16 Pro'nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi.

iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps'de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K'da 60 fps ile sınırlı.

Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps'de ProRes 4K çekim yapabilecek.

Apple'ın ayrıca "QuickTake" özelliğini 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor.