iPhone 16 serisi tanıtıldı! İşte iPhone 16 özellikleri, satış fiyatı ve renk seçenekleri
Teknoloji devi Apple, iPhone 16 ailesini Işıltı Zamanı (It's Glowtime) adlı lansman ile duyuruyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği etkinlikte, iPhone 16 yanında Apple ailesine yeni katılan Apple watchOS 10 gibi yeni ürünler de tanıtıldı. Canlı olarak ekranlara gelen etkinliğin ardından kullanıcılar, iPhone 16 özellikleri, satış fiyatı ve renk seçeneklerini mercek altına aldı. İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...
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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen tanıtım 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Apple, düzenlediği tanıtım ile iPhone 16 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. iPhone 16 farklı renk seçenekleri ve yeni özellikleri ile dikkat çekti. Peki, "iPhone 16 özellikleri neler, Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 16 renk seçenekleri nelerdir, ne zaman satışa çıkacak?" İşte iPhone 16 renk seçenekleri ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
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IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini “It’s Glowtime” etkinliğinde tanıttı. Yeni iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada, iPhone 16’nın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.
Yeni model, “Apple Intelligence” adı verilen yeni nesil yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyumdan yapılmış. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü gibi özellikler de mevcut.
Ekran ve Tasarım
iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran
ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.
Kamera Sistemi
Yeni iPhone 16’nın kamera sistemi, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kameralar, düşük ışık performansını artırırken, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod gibi özellikler, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor.
Ana Kamera (Geniş Açılı): 48 MP Sony IMX903 sensör, 1/1.14" sensör boyutu, f/1.78 diyafram açıklığı, 24mm lens eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahip.
Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP, 1/2.6" sensör boyutu, 0.7um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı ve 13mm lens eşdeğeri
Telefoto Kamera (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max): 5X optik zoom, 12 MP, 1/3.06" sensör boyutu, 1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı, 120mm lens eşdeğeri ve OIS.
iPhone 16 Pro'nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi.
iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps'de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K'da 60 fps ile sınırlı.
Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps'de ProRes 4K çekim yapabilecek.
Apple'ın ayrıca "QuickTake" özelliğini 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor.
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PERFORMANS VE İŞLEMCİ
iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
DEPOLAMA SEÇENEKLERİ
iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor.
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YAPAY ZEKA VE SİRİ
Apple, iPhone 16’da yapay zeka özelliklerine büyük önem vermiş. Siri, OpenAI’ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.
Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.
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IPHONE 16 NE KADAR OLACAK?
Global fiyat olarak en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 1099 dolardan satışa sunulacağı açıklandı.
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IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL
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İPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 16 serisinin Türkiye satış programı henüz açıklanmadı. Ancak cihazların 23 Eylül itibariyle Apple Store mağazalarında yerini alması bekleniyor.
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IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Çöl Titanyumu
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor
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Bisikletçiler yeni ölçümlere ve Antrenman Görünümlerine kavuşmanın yanı sıra güç ölçerlere, hız ve kadans sensörlerine Bluetooth ile bağlanabiliyor. Yeni Pusula Ara Noktaları ve Harita özellikleri de doğa yürüyüşçülerine yardımcı oluyor. Farkındalık uygulaması zihin sağlığını destekleyici yeni araçlar sunuyor. Bugünden itibaren geliştirici beta sürümüyle sunulan watchOS 10, bu sonbaharda ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıcılarla buluşacak.
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APPLE WATCH SERIES 10 GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Apple bugün watchOS 10’un ön tanıtımını yaptı. Yepyeni bir yaklaşımla geliştirilen watchOS 10, Apple Watch kullanıcılarının yeniden tasarlanan uygulamalar sayesinde bilgiye hızla erişmesini ve yeni Akıllı Gruplama özelliğiyle ilgili araç takımlarını ihtiyaç duyduklarında görebilmesini sağlıyor. Ayrıca bu özelliklere yeni ve eğlenceli saat kadranları eşlik ediyor.
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YENİ WATCH 10'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ...
Gelişmiş Sağlık İzleme: Yeni model, kan oksijen seviyesini ölçme, EKG çekme ve uyku takibi gibi özellikleri daha da geliştiriyor. Ayrıca, stres seviyelerini izleyebilen yeni bir sensör de bulunuyor.
Performans ve Pil Ömrü: Apple Watch Series 10, daha güçlü bir işlemciye sahip ve bu sayede uygulamalar daha hızlı çalışıyor. Pil ömrü ise önceki modellere göre %20 oranında artırılmış durumda.
Kişiselleştirme: Yeni kayış seçenekleri ve saat yüzleri ile kullanıcılar saatlerini daha kişisel hale getirebilecekler. Özellikle, 10. yıl dönümüne özel sınırlı sayıda üretilen kayışlar büyük ilgi görüyor.
Bağlantı Özellikleri: Apple Watch Series 10, 5G desteği ile geliyor ve bu sayede daha hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca, yeni Bluetooth 5.3 teknolojisi ile daha stabil ve hızlı bağlantılar mümkün.
Dayanıklılık: Yeni model, suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. Bu sayede, spor yaparken veya zorlu koşullarda kullanımı daha güvenli.
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GÖZ SAĞLIĞI
Miyopi dünya genelinde en yaygın şekilde karşılaşılan görme bozukluğu. International Myopia Institute, miyopi riskini azaltmak için çocukların her gün en az 80 ila 120 dakikayı dışarıda geçirmesini öneriyor. watchOS 10 ile Apple Watch, ortam ışığı sensörünü kullanarak gün ışığında geçirilen süreyi ölçebiliyor. Kullanıcılar bu bilgileri iPhone veya iPad’deki Sağlık uygulamasından görebiliyor.
Gün ışığında geçirilen süre her yaştan kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı için ekstra fayda da sağlayabiliyor. Ayrıca, Kendi iPhone’u olmayan çocuklar Aile Ayarları ile Apple Watch’larını ebeveynlerinin iPhone’uyla eşleştirebiliyor. Böylece anne babalar çocuklarının gün ışığında geçirdiği süreyi görebiliyor.
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APPLE, AIRPODS 4'Ü TANITTI
Apple, bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen AirPods 4’ü tanıttı. Yeni model, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından önemli yenilikler sunuyor.
YENİ TASARIM VE ERGONOMİ
AirPods 4, daha ergonomik ve konforlu bir tasarıma sahip. Apple, “binlerce kulağı” analiz ederek bu yeni tasarımı oluşturdu. Bu sayede, kulaklıklar uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor.
H2 ÇİPİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PERFORMANS
Yeni AirPods, H2 çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, ses kalitesini ve çağrı performansını önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcılar, daha net ve kaliteli bir ses deneyimi yaşayacaklar.
AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME
AirPods 4, aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Bu özellik, dış sesleri daha etkili bir şekilde engelleyerek daha iyi bir dinleme deneyimi sunuyor. Özellikle kalabalık ortamlarda bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor.
Yeni model, aynı zmaanda USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu, şarj ve veri transferi için daha hızlı ve daha uyumlu bir çözüm sunuyor. Apple, bu adımla kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şarj kutusu, U1 çipi sayesinde tam konum takibi yapabiliyor. Ayrıca, şarj kutusuna entegre hoparlör sayesinde kaybolan AirPods’u bulmak daha kolay hale geliyor. Bu özellik, kullanıcıların kulaklıklarını kaybetme endişesini azaltıyor.
İKİ FARKLI MODEL
Apple, AirPods 4’ün iki farklı versiyonunu sunuyor. Biri daha uygun fiyatlı ve daha az özellikli, diğeri ise daha pahalı ve daha fazla özellik sunan bir model olacak. Bu sayede, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunulmuş olacak.
Apple’ın yeni AirPods 4 modeli, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, AirPods 4’ü piyasadaki en iddialı kablosuz kulaklıklardan biri haline getiriyor.