Apple lansman tarihi: iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?
Teknoloji devi Apple iPhone 16 ailesini ve özelliklerini organize ettiği lansman ile duyuracak. Apple Işıltı Zamanı (It's Glowtime) adlı etkinliği ile; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yeni özellikleri ve farklı ara yüzü ile kullanıcıların beğenisine sunacak. iPhone 16'ın çıkış tarihi ve özellkleri kadar, Türkiye satış fiyatı da kullanıcıların gündemini meşgul eden konular arasında yer alıyor. İşte iPhone 16 çıkış tarihi ve özellikleri...
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Apple merakla beklenen iPhone 16'nın çıkış tarihini duyurdu. Kullanıcılarda heyecan yaratan bu gelişme, "iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 serisi özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak?" sorularını beraberinde getirdi. Modelleri, renkleri ve yeni özellikleriyle iPhone 16'nın yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olması tahmin ediliyor. Apple, ayrıca yeni iOS 18, cihazların daha akıllı ve kullanıcı dostu olmasını sağlayan gelişmiş yapay zeka destekli yeni sürümünü tanıttı. İşte iPhone 16 tanıtım lansmanı tarihi...
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İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple merakla beklenen lansman tarihini duyurdu. iPhone 16 serisinin de tanıtılması beklenen lansman 9 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.
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IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:
Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.
Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.
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Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.
Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.
A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.
48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.
Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.
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Beklenen Ek Özellikler
Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.
Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.
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IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Çöl Titanyumu
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor
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IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
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iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL
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iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL
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İPHONE 16 KAMERALAR
Apple, iPhone 15 Pro Max'te "dört prizma" tasarımına sahip yeni bir yakınlaştırma lensini piyasaya sürdü; bu, mühendislerin atıcıyı çok fazla yer kaplamadan telefoto yeteneklerine sahip olacak şekilde "katlamanın" bir yolunu bulduğu anlamına geliyor. Bu yeni kamera, Pro Max'in optik yakınlaştırmasını 3x'ten 5x'e çıkarıyor.
Ancak Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yer alan Digital Chat Station'a (DCS) göre , hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max yeni tetra prizma telefoto kameraya sahip olacak.
DCS ayrıca iPhone 16 Pro Max'in özellikle Sony IMX803 sensöründen bir yükseltme olan Sony IMX903 sensörünü aldığını da ekledi. Bu, iPhone 16 Pro Max geniş lensinin daha büyük sensör boyutuna sahip olacağı ve düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraf ve videolar için daha fazla ışık toplamasına olanak tanıyacağı anlamına geliyor.
Haitong International Securities'den (bir Hong Kong yatırım şirketi) teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre , ultra geniş kameralar da güçleniyor.
Pu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin ayrıca daha iyi ışık toplama özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş kameraya sahip olacağını belirtti. Bu nedenle, daha loş ortamlardaki kamera performansı artacaktır. Şu anki haliyle iPhone 15 Pro modellerinde 12 MP ultra geniş kamera bulunuyor.
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İPHONE 16 YAPAY ZEKA
iPhone 16'nın yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olacağı bildiriliyor .
Başka bir deyişle Siri, daha sofistike bir dijital asistana dönüşüyor. Kuo'ya göre bu, Siri'nin iPhone 16'ya daha iyi suya dayanıklılık ve geliştirilmiş sinyal-gürültü oranına sahip güncellenmiş mikrofonlar da dahil olmak üzere yeni donanımlar getireceği anlamına geliyor.