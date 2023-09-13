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        Haberler Gündem iPhone 15 Türkiye fiyat listesi 2023: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

        iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

        Dev teknoloji markası Apple yılın en önemli lansman etkinliğini 12 Eylül Salı günü düzenledi. Etkinlikte iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıtıldı. Tanıtımın ardından iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri gündeme geldi. İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:02
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        • 1

          Teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile yeni ürünlerini duyurdu. Teknoloji meraklıları farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 hakkında ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 fiyatı açıklandı mı, Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte Apple iPhone 15 serisinin özellikleri ve fiyat listesi...

        • 2

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

        • 3

          iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

          Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

          İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

          Bellek: 6 GB RAM

          Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

          Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

          Ön kamera: 12MP

          Batarya: 3877 mAh

          Yazılım: iOS 17

          Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

          Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

        • 4

          İPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR

          iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.

        • 5

          Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.

        • 6

          İŞTE iPHONE 15 FİYATLARI

          İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları

          iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar

          iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar

        • 7

          iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar

          iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar

          iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar

        • 8

          iPHONE 15 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU!

          iPhone 15 Fiyat Listesi

          iPhone Modeli Fiyat

          iPhone 15 128 GB 49.999 TL

          iPhone 15 256 GB 53.999 TL

          iPhone 15 512 GB 61.999 TL

          iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

          iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

          iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

          iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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