iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri!
Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması beklenen yeni iPhone serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve fiyatı...
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iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri Apple kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini ve ios güncellemelerini organize ettiği lansman ile duyuran teknoloji devi, iPhone 15 serisine ilişkin yapacağı açıklamalar teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri...
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iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!
iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.
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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
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GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13 : 23 Eylül 2021
iPhone 12 : 23 Ekim 2020
iPhone 11 : 20 Eylül 2019
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iPhone XS : 21 Eylül 2018
iPhone X : 3 Kasım 2017
iPhone 8 : 22 Eylül 2017
iPhone 7 : 16 Eylül 2016
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iPHONE 15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?
Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.
Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.
Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.
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iPHONE 15 NE KADAR OLACAK?
Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.
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