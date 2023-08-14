Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?

        iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri!

        Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması beklenen yeni iPhone serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri Apple kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini ve ios güncellemelerini organize ettiği lansman ile duyuran teknoloji devi, iPhone 15 serisine ilişkin yapacağı açıklamalar teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri...

        • 2

          iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

          iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

        • 3

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

          Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

        • 4

          GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

          İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

          iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

          iPhone 14: 16 Eylül 2022

          iPhone 13 : 23 Eylül 2021

          iPhone 12 : 23 Ekim 2020

          iPhone 11 : 20 Eylül 2019

        • 5

          iPhone XS : 21 Eylül 2018

          iPhone X : 3 Kasım 2017

          iPhone 8 : 22 Eylül 2017

          iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        • 6

          iPHONE 15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

          Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

          Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

          Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

        • 7

          iPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

          Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Habertürk Anasayfa