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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? İşte iPhone 15 özellikleri ve renkleri! iPhone 15 Türkiye fiyatı...

        iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? İşte iPhone 15 özellikleri ve renkleri

        Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un yeni modeli ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Her yeni akıllı telefon modelini sonbahar döneminde satışa Apple, iPhone 15'i ne zaman satışa sunacak ve fiyatı ne kadar olacak sorularının cevapları gündem olmuş durumda. İşte iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:09
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        • 1

          iPhone 15 için artık geri sayım başlamış durumda. Apple'ın gelecek lansmanında görücüye çıkacak iPhone 15'in, satış fiyatları da bu etkinliğin ardından belli olacak. Konuyla ilgili olarak son bilgileri ve iPhone 15'in sızdırılan birtakım özelliklerine dair ayrıntıları derledik!

        • 2

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

          Apple genelde yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

          Konuyla ilgili son bilgilere göre ise iPhone 15, 12 Eylül'de tanıtılacak.

          iPhone 15'in fiyatlandırması ise henüz netlik kazanmış değil.

        • 3

          iPHONE 15 KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?

          iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak.

          Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak.

        • 4

          48 MP'LİK KAMERA BEKLENTİSİ

          Yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra’nın ana kamerasında 48 megapiksellik 1/1.14” Sony IMX903 sensör yer alıyor. iPhone 14 Pro serisinde 48 megapiksellik 1/1.28” Sony IMX803 kullanan Apple, biraz daha büyüyen yeni sensör ile ana kameradaki performansı arttıracak, rakiplerin uzun zamandır kullandığı 1 inç sensöre bir adım daha yaklaşacak.

          6.1 inç ile 6.7 inç “60 Hz” ekranlı iPhone 15 ve 15 Plus’a da 12 megapiksel değil 48 megapiksellik ana kamera koyacak ancak 15 Pro ve 15 Pro Max Ultra’dakinden daha düşük seviye sensörlere yer verecek.

        • 5

          TYPE-C GELİYOR

          Apple, yeni telefonların hepsine USB-C portu koyacak ancak aktarım hızında iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra arasında ciddi fark olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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