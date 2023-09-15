YÜZDE 60 DAHA HIZLI S9 ÇİP

En son giyilebilir cihazını resmi olarak tanıtan marka, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve %30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9'u sahneye çıkarttı. WatchOS 10, kullanıcıların Aygıtla başka bir kullanıcıya yakınken kişisel bilgilerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni 'İsim Bırakma' özelliğini sunuyor.

Double Tap' (Çift tıklama) yeni saatin en ilginç özelliklerden biri olarak göze çarpıyor. Kullanıcıların işaret parmağını ve başparmağını birbirine dokunduğunda küçük hareketleri ve kan akışını algılayan çipe yedeklenmiş yeni bir giriş sistemi olan bu tıklama ile kullanıcılar bir çağrıyı yanıtlamak veya bir alarmı kapatmak gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte yeni ekranların ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sağlayabildiği vurgulandı.

Bunların yanı sıra, yeni Siri sağlık özelliği ile, kullanıcıların sağlık güncellemelerini sesle almalarını da sağlayacağı açıklandı. Apple'ın güncellenmiş nöral motoru ile S8 çipine oranla %25'e kadar daha hızlı metin yazabildiği de vurgulandı.

Yeni Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkleri ile satışa sunulacak.