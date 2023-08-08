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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

        iPhone 15 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte, iPhone özellikleri...

        Teknoloji devlerinden Apple, dünyada en çok kullanılan telefon modellerinden biri olan iPhone'un yeni serisinin geleceğini duyurdu. Daha öncesinde çıkartmış olduğu telefonlar ile büyük bir kullanıcı kitlesi olan Apple şirketinin ıPhone 15'i ne zaman piyasaya süreceği büyük bir merak konusu. İşte, ilk bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 16:08
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        • 1

          Çıkartmış olduğu telefonlar ile hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi yakalayan Apple'ın, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max telefonlarını ne zaman satışa sunacağı gündemden düşmüyor. Kullanıcılar yeni serinin çıkış tarihinine, özelliklerine ve fiyatina dair büyük bir araştırma içerindeler. Konu ile ilgili bilgiler haberimizde...

        • 2

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

          Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

        • 3

          GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

          İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

          iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

          iPhone 14: 16 Eylül 2022

          iPhone 13 : 23 Eylül 2021

          iPhone 12 : 23 Ekim 2020

          iPhone 11 : 20 Eylül 2019

        • 4

          iPhone XS : 21 Eylül 2018

          iPhone X : 3 Kasım 2017

          iPhone 8 : 22 Eylül 2017

          iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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