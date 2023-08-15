iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri Apple kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini ve ios güncellemelerini organize ettiği lansman ile duyuran teknoloji devi, iPhone 15 serisine ilişkin yapacağı açıklamalar teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri...