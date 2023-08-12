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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne olacak, özellikleri belli oldu mu?

        iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15, Pro Max fiyatı ve özellikleri belli oldu mu?

        iPhone 15 çıkış tarihi ve fiyatı merak konusu oldu. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple'ın yeni telefon modelleri araştırılmaya başlandı. Yakında satışa sunulması beklenen ve iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşacağı tahmin edilen yeni modellerin fiyatı, özellikleri ve ne zaman çıkacağı sorgusu sıklaştı. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 17:28
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        • 1

          Apple'uın büyük bir lansman ile duyuracağı yeni ürünleri gündemdeki yerini aldı. Teknoloji meraklıları yeni iPhone 15'in ne zaman çıkacağını araştırıyor. Lansman için yine eylül ayı işaret edilirken yeni modellerin özelliklerine ilişkin birtakım bilgiler sızdırıldı. Peki, iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

          iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

        • 3

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

          Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

        • 4

          GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

          İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

          iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

          iPhone 14: 16 Eylül 2022

          iPhone 13 : 23 Eylül 2021

          iPhone 12 : 23 Ekim 2020

          iPhone 11 : 20 Eylül 2019

        • 5

          iPhone XS : 21 Eylül 2018

          iPhone X : 3 Kasım 2017

          iPhone 8 : 22 Eylül 2017

          iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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