iPhone 15 fiyatı açıklandı mı? iPhone 15 ne kadar olacak, özellikleri neler?
Teknoloji devi Apple, 12 Eylül Salı günü düzenleyeceği 'Wonderlust' lansmanı ile iPhone 15 serisini tanıtıyor. Düzenlenen etkinlik sonrasında iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri kullanıcılarının gündemini meşgul etmeye başlayacak. iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri ile iPhone kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. İşte iPhone 15 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...
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Apple düzenleyeceği tanıtım ile iPhone 15 serisini kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15, şarj kablosunda yeniliğe gidiyor. Tanıtılacak olan 4 modelde de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C kablo kullanılacak. Peki, "iPhone 15 fiyatı açıklandı mı? Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL ve özellikleri neler?" İşte Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Apple iPhone 15 serisinin özellikleri ve fiyat listesi...
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İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek.
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İPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR
iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.
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Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.
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FİYATI 100 BİN TL'Yİ AŞACAK
Markanın bu yeni modelinin merakla beklenenlerinin başında ise fiyatları geliyor elbette. Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
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İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları ve tahmini Türkiye fiyatları;
iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)
iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)
iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)
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iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)
iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL)