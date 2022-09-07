Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi iPhone 14'ün tanıtımı için artık nefesler tutulmuş durumda. Bugün yapılacak olan tanıtım öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte iPhone 14 tanıtımının saati, nerede yayınlanacağı ve tanıtıma ilişkin bilinmesi gerekenler...