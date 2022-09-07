APPLE WATCH 8 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch'ın önemli özellikleri arasında aktivite ve sağlık takibi, uyku takibi, arama kontrol ve acil durum kontrolü gibi özellikler de yer alıyor. Ayrıca nabız ölçümü gibi özellikler de dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni vücut sıcaklığı ölçüm sistemi ve ikili derece ölçüm sistemi sayesinde daha doğru değerlendirmeler de yapılabilecek. Ayrıca gece uykusunda da vücut sıcaklığımıza erişkin bilgileri edinebileceğiz. Ayrıca sağlık bilgileri şifreli olarak saklanacak ve kullanıcılar kendi şifrelerini girmeden bu veriler paylaşılamayacak. Akıllı saatin acil durum arama özelliği de, operatörünüzün verdiği izinlere de bağlı olarak 30 ülkede otomatik olarak çalışacak.

Low Power Mode ile 36 saate kadar pil performansı sunuyor.

APPLE WATCH 8 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı 27.999 TL'den satışa sunulacak