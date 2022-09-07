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iPhone 14 ailesi tanıtıldı! Yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

iPhone 14 ailesi tanıtıldı! Yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 14 tanıtımında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam lansmanı yapılan iPhone 14 özellikleri ve Türkiye satış fiyat listesi araştırılmaya başlandı. iPhone 14 başta olmak üzere Apple’ın yeni ürünlerinin tanıtıldığı Apple lansman tanıtımdan öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. İşte merakla beklenen iPhone 14 Türkiye satış fiyatı listesi

07.09.2022 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple kullanıcıları tarafından merakla beklenen iPhone 14 lansmanı sonrası iPhone 14 özellikleri ve iPhone 14 fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Teknoloji meraklılıları iPhone 14 Türkiye'de kaç TL'den satışa sunulacağını araştırmaya başladı. Peki Yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte iPhone 14 lansmanı öncesi merak edilen soruların yanıtı...

  • IPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

    Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

    İşlemci: Apple A16 Bionic çip

    Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

    Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

    Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

    Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

    Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

    Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

    Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

    IPHONE 14 RENKLERİ NE?

    Gümüş, grafit ve altın renkleri olan iPhone, bu modelinde ilk defa mor ve mavi rengi kullanacak.

  • İPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

    iPhone 14 Pro özellikleri

    Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

    İşlemci: Apple A16 Bionic çip

    Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

    Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

    Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

    Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

    Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

    Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

    Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

    iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.

  • IPHONE 14 MODELLERİ NE?

    Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri şu şekilde olacak:

    6,1 inç iPhone 14,

    6,1 inç iPhone 14 Pro,

    6,7 inç iPhone 14 Max ve

    6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

     

  • IPHONE 14 MERAK EDİLEN DİĞER ÖZELLİKLERİ

    iPhone 14 modellerinin içerisinde kendi üretimleri olan 5G modemler kullanılacağı söylentiler arasında. Gelen son bilgilere göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanmış. Aslında ön kamera üreticisi iPhone 15 modelinde değişecekti fakat Apple hızlı davrandı ve bu kararını iPhone 14 modelinde uyguladı. iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmuyor.

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