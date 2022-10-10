IMESSAGE VE FACETİME ÇALIŞMIYOR!

Sorunlar arasında iMessage ve FaceTime’ı aktive edememe, CarPlay ve veri aktarımı sıkıntısı gibi pek çok farklı konuda zorluklar meydana gelmeye başladı. Kullanıcılar ayrıca Dynamic Island’ın tanıtımlardaki gibi çalışmadığını belirtti.