Apple bu akşam iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunacak. 13 yılda tam 27 farklı model çıkaran Apple'ın bu kez teknoloji severleri tatmin edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki iPhone 12 özellikleri neler olacak? İşte iPhone 12 lansmanından önce bilinmesi gerekenler...

İPHONE 12 SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Türkiye saati ile bugün saat 20:00’de başlayacak olan etkinlikte iPhone 12 serisinin sahneye çıkması bekleniyor.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin, iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max’ten oluşması bekleniyor.

120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini desteklemesi beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 4’lü arka kamera, iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise 2’li arka kamera ile gelecek. A14 Bionic işlemci ile donatılan iPhone 12 serisinde fiyatların ise iPhone 12 için 649 dolar, iPhone 12 Max için 749 dolar, iPhone 12 Pro için 999 dolar ve iPhone 12 Pro Max için ise 1099 dolar olarak açıklanması bekleniyor.

13 YILDA 27 FARKLI MODEL ÇIKARDI

Peki ilki 2007 yılında çıkan iPhone'un tarihinde şu ana kadar kaç farklı model çıktı? Hangisinin fiyatı ne oldu? İşte Apple'ın akıllı telefon tarihi ile ilgili hazırladığımız o çarpıcı iPhone'un evrimi infografiği...

AIRPODS STUDIO



Apple'ın bugünkü etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.

Bu kulaklıkların profesyonel özellikleriyle Sony ve Bose gibi markaların kulaklıklarına rakip olacağı belirtiliyor.

AIRTAG, AIRPOWER

Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak AirTag cihazının yanı sıra, iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matı AirPower'ın da tanıtılabileceği ifade ediliyor.