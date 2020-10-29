IPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak duyuruldu.