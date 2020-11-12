IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken yeni iPhone’larda 5G desteği sunuluyor. A14 Bionic çip ile gelen iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini, 5.4 inçlik Super Retina XDR ekran bulunuyor.



iPhone 12 ise 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lik depolama seçenekleri bulunuyor.