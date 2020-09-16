Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTeknoloji

iPhone 12 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar?

Apple için yılın en önemli tanıtım ayı olan Eylül ayı etkinliği yeni iPhone bekleyenler için hayal kırıklığıyla sona erdi. Merakla beklenen iPhone 12 tanıtım tarihi belli oldu. Peki iPhone 12 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

16.09.2020 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Apple

Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtım toplantısında, iPhone 12 bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. ABD’li şirketin genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen özel etkinlikte, yeni iPhone sahneye çıkmazken, Apple CEO’su Tim Cook, “Bugün iki ürün kategorisi ile karşınızdayız: Apple Watch ve iPad” diyerek, etkinliğinin açılışını yaptı. Peki iPhone 12 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

APPLE iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11’in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Apple’ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5’ten bu yana Apple’ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Böylece Apple’ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış oldu.

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kedisi korona oldu
Kedisi korona oldu
İnşaat işçilerinin defilesi sosyal medyayı salladı
İnşaat işçilerinin defilesi sosyal medyayı salladı
Su borularını toplayan işçiler fark etti
Su borularını toplayan işçiler fark etti
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi
iPhone 12 çıkacak mı?
iPhone 12 çıkacak mı?
ABD'deki yangında korkutan haber: Dumanı Avrupa'ya ulaşabilir!
ABD'deki yangında korkutan haber: Dumanı Avrupa'ya ulaşabilir!
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi
Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi
Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X