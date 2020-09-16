Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtım toplantısında, iPhone 12 bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. ABD’li şirketin genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen özel etkinlikte, yeni iPhone sahneye çıkmazken, Apple CEO’su Tim Cook, “Bugün iki ürün kategorisi ile karşınızdayız: Apple Watch ve iPad” diyerek, etkinliğinin açılışını yaptı. Peki iPhone 12 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

APPLE iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11’in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Apple’ın iPhone 12 için düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliğinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2012 yılında tanıtılan iPhone 5’ten bu yana Apple’ın yeni iPhone serilerini hep eylül ayında düzenlediği etkinlikte kamuoyuna tanıttığını belirtelim. Böylece Apple’ın tarihinde son 8 yılın bir ilki de yaşanmış oldu.

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.