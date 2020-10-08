Uzun süredir Apple kullanıcıları iPhone 12 Mini ne zaman tanıtılacak diye merak ediyordu. Teknoloji devi Apple tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 serisi tanıtım tarihini açıkladı. iPhone 12 Mini ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini özellikleri ve fiyatı ne olacak?
İPHONE 12 MİNİ NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple internet sitesi üzerinden "Hi, Speed" sloganıyla bir etkinlik duyurusu yayınladı. ABD sitesinden takip edilebilecek olan etkinlik 13 Ekim saat 20.00'de başlayacak. Uzun süre sonra gelen bu duyuru iPhone 12 Mini ne zaman tanıtılacak sorusuna da cevap oldu.
İPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Apple iPhone 12 Mini'yi henüz tanıtmadı ancak bir süredir piyasa sızdırılan bilgiler dilden dile dolaşıyor. Konuşulanlara göre iPhone 12 mini’nin Y-OCTA entegreli esnek bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
iPhone 12 Pro modellerinin bu yılın başlarında iPad Pro’da tanıtımı yapılan bir LiDAR Tarayıcıya sahip olduğu söyleniyordu ancak iPhone 12 Mini’nin LiDAR tarayıcıya sahip olması beklenmiyor.
Sertifikalara göre iPhone 12 Mini’nin pil kapasitesinin 2.227 mAh olabilir.iPhone 12 serisini 5G hız üzerinden pazarlasa da iPhone 12 mini’de 5G'nin daha yavaş ama daha yaygın biçimi olan 6 GHz altı 5G’nin bulunması bekleniyor.
İPHONE 12 MİNİ FİYATI NE KADAR?
iPhone 12 Mini'nin kaç paraya satılacağı henüz bilinmiyor. 13 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikten sonra fiyatların belli olması bekleniyor.
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