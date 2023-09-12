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        Haberler Gündem iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max fiyatları listesi: 12 Eylül 2023 iPhone fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

        iPhone fiyatları ne kadar? iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max fiyat listesi

        iPhone fiyatları, Apple Store'un kapanmasının ardından gündeme geldi. Dünya teknoloji devlerinden biri olan Apple, bugün gerçekleştirilecek lansman ile yeni amiral gemilerini tanıtacak. Bu kapsamda gözler "Phone fiyatlarına zam mı geldi?" sorusuna çevrildi. İşte, iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:08
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        • 1

          iPhone 15 serisinin resmi tanıtım lansmanına artık saatler kala yeni bir gelişme yaşandı. Teknoloji devinin resmi sitesi Apple Store, tanıtım öncesi kapandı. Bu durum akıllara "iPhone fiyatlarına zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İşte, iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro Max fiyat listesi...

        • 2

          iPhone 14 Pro Max 256 GB: 70.999,00 TL

          iPhone 14 Pro 128 GB: 59.499,00 TL

        • 3

          iPhone 14 Plus 128 GB: 53.299 TL

        • 4

          iPhone 14 128 GB: 44.499 TL

        • 5

          iPhone 13 128 GB: 38.852,87 TL

          iPhone 13 Mini 128 GB: 36.609,00 TL

        • 6

          iPhone 12 128 GB: 35.999,00 TL

          iPhone 11 128 GB: 25.499 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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