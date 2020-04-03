İpekyol çalışanlarından evde maske üretimiyle mücadeleye destek

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, farklı sektörlerden şirketler elini taşın altına koyuyor. Otomotiv ve moda sektörlerinin başını çektiği dünyanın dev şirketleri, salgın ile mücadelede büyük önemi olan solunum cihazı, maske ve diğer sağlık ekipmanlarının üretimine başladılar. Türkiye’de söz konusu ihtiyaçlar için yerli firmalar gayret gösteriyor. İşe bu kapsamda İpekyolu Grubu da salgının yayılmasını önlemede hayati önem taşıyan maskeler için üretime başladı. 17 Mart’ta tüm çalışanlarını ücretli izine çıkaran tekstil grubu maske üretimi için evden çalışmaya başladı.
30 BİN MASKE TESLİM EDİLDİ
Edirne’de bulunan Ayaydın ve Miroglio ortaklına ait olan İpekyol çalışınları cerrahi maske üretiyor. Tekstil üretime ara veren fabrikanın çalışanlarının Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği koşullarda evlerine makine kurularak evlerinde maske üretmeleri sağlanıyor.
Söz konusu maskeler ilk etapta Edirne’deki hastane çalışanları için üretilirken Edirne Valiliği ve İpekyol’un ortak projesinde bugüne kadar 30 bin adet maske Edirne devlet hastanesine teslim edildi.
Sağlık çalışanlarına maske üretmeye devam edeceğini belirten İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın”Koşullar elverdiği sürece gurur kaynağımız ve başımızın tacı olan sağlık çalışanlarımıza maske üretimeni sürdüreceğiz” dedi.
Bu arada yine Ayaydın ailesi memleketi olan Mardin’in Derik ilçesine de 15 bin adet maske gönderdiği ifade edildi.
DÜNYA DEVLERİ ÜRETİME GEÇTİ
İpekyol gibi dünyanın önde gelen hazır giyim ve moda markalarından olan Christian Sirano, Ralph Lauren, Gap, Hanes, New Balance, Under Armour, ve Chanel yüz maskesi, doktor önlüğü, koruyucu giysi gibi ekipmanlar üretiyorlar. İtalyan Prada 6 Nisan'a kadar 100 bin adet, Gucci ise 1 milyon adet maske üretecek. Kering'in sahibi olduğu Yves Saint Laurent ve Balenciaga da maske üretimi gerçekleştirecek. İspanyol hazır giyim markası Zara ve Mango da maske üretimi ile ülkelerinde sağlık sektörüne destek oluyor. Dior, Fendi, Louis Vuitton ve Givenchy'in sahibi LVMH ise, önümüzdeki haftalarda 40 milyon adet maske üreteceğini duyurmuştu.
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