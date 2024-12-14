İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
- 1
İpek Tuzcoğlu, dün annesinin vefatıyla sarsıldı.
- 2
Oyuncu, acı haberi; "Canım annemiz göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle duyurdu.
- 3
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emel Tuzcuoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Emel Tuzcuoğlu'nun cenaze namazı Etiler Camii'nde kılındı.
-
- 4
İpek Tuzcuoğlu; "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım son anlarına yetiştim. Bir uğurlama töreni bu benim için. Kefenledik, yıkadık... Güzel bir uğurlama" dedi.
- 5
Ünlü oyuncu Zafer Ergin, Emel Tuzcuoğlu hakkında; "Bizim uzun senelerdir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Her ölüm acıdır" dedi.
- 6
Emel Tuzcuoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
-