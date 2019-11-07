İpek Tanrıyar, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var ben henüz 6 haftalık hamileyim. Eşim de ben de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü biraz plan program yapıp öyle ilerlenmeyi düşünüyorduk Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu.