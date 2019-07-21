İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, bu yılki 9. finaline Çekya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITS Kupası'nda çıktı.

Finalde Çek Jesika Maleckova ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.