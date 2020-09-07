İpek Nazlı'dan 'Uçurtmalar'

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İpek Nazlı, çıkış şarkısı "Uçurtmalar"ı yayımlamanın heyecanını yaşıyor. Sözü ve müziği sanatçıya ait olan "Uçurtmalar"ın düzenlemesi ise Doğancan Doğan tarafından yapıldı.

Şarkıda klavye, elektro piyano, davul, gitar, bas gitar, ud, kajon, trombon, trompet ve cümbüş gibi enstrümanlar kullanıldı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Bölümü'nden mezun olan İpek Nazlı, seslendirdiği tüm şarkıları kendisi yazıp ve besteliyor.