28 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İpek Demir’in yeni teklisi ‘Bıçak Sırtı’ dinleyicileriyle buluştu. Yapımcılığını ve prodüktörlüğünü Esat Kaba’nın üstlendiği, sözleri Melda Gürbey, beste ve aranjesi Metehan Köseoğlu’na ait ‘Bıçak Sırtı’, 2019 yazına damgasını vuracak. Hareketli ve enerjik bestesiyle dillere pelesenk olacak ‘Bıçak Sırtı’nın klip yönetmenliğini de İrem Haykır üstlendi.
Klibin styling çalışmasını kendisine ait olan Demir, aynı zamanda hayranlarına bir de sürpriz yaparak müzikseverler tarafından büyük ilgi gören ‘Bıçak Sırtı’nı 7 dilde seslendirecek. Sahne repertuvarında da evrensel şarkılara yer veren sanatçı, çok yakında 'Bıçak Sırtı’nın Arapça, İspanyolca İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Rusça, İbranice dillerinde seslendirdiği versiyonunu piyasaya çıkararak bir ilke imza atacak.
"KÖTÜ ENERJİLER EN ÇOK İNSANIN KENDİSİNİ HIRPALIYOR"
‘Bıçak Sırtı’ şarkısında özlenen sevgiliye hayatın kendi içinde bir adaleti olduğunu anlatan sözleriyle dikkat çeken İpek Demir, yaşam felsefesini, "Aslında zamanında ettiğim var. Çok majör yanlışlar yapılmadığı sürece ah etmek istemem, çünkü kötü enerjiler, öfke, nefret gibi duygular insanın en çok kendisini hırpalıyor. O yüzden hayatımdan çıkarıp, Allah'a havale etmeyi seçiyorum" cümleleriyle anlatıyor.
"NİTELİKLİ ESER ÜRETİMİ ÇOK AZALDI"
2016 yılında çıkardığı ‘Unutuverdim’ adlı albümünün ardından üçüncü teklisi ‘Bıçak Sırtı’nın heyecanını yaşayan Demir, hayatın her alanında dijitale dair bir dönüşüm yaşanması hakkında da, "Eskiden albüm satışları baz alınırdı, şimdi olay tamamen dijital platformlar üzerinde ilerliyor. Artık internet çağında yaşıyoruz ve gitgide bu durum daha da artacak. Bu hem güzel, hem de kötü. Çok hızlı bir tüketim var ve buna paralel olarak da bir kirlilik ve kalabalık oluştu. Dolayısıyla nitelikli eser üretimi çok azaldı" açıklamasında bulundu.
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