14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ve müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü, nikah masasına oturdu.
Üsküdar'daki bir otelde aile ve çiftin yakın dostları arasında kıyılan nikahta, Alper Kömürcü'nün nikah şahitliğini Levon Kordonciyan ve kardeşi İlker Kömürcü, gelin İpek Açar'ın nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.
İpek Açar'ın zarif gelinliğini başındaki gelin tacı tamamlarken, damat Alper Kömürcü lacivert bir smokin tercih etti. İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar ise, düğün için öğrenim gördüğü Londra'dan gelerek annesinin mutluluğuna ortak oldu.
Düğüne katılan ünlü isimler arasında Zara ve Hakan Aysev de vardı. Çiftin yakın dostu Nilüfer ise konserinin provaları nedeniyle düğüne katılamadı.
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