İpek Açar, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekecek

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2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Açar ile Kömürcü, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar hamile olduğunu öğrendi.

Alper Kömürcü - İpek Açar

Erkek çocuk bekleyen 47 yaşındaki İpek Açar ile 42 yaşındaki Alper Kömürcü, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekecek. Açar, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" dedi.

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Alper Kömürcü - İpek Açar - Aslı Gönül Açar

İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar, 23 yaşında.