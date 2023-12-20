Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İpek Açar: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

        İpek Açar: Ailemize hoş geldin

        Oğlu Ömer Alp'i kucağına alan İpek Açar, mutluluğunu dile getirdi. Açar, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize... Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Açar ile Kömürcü, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, hamile olduğunu öğrenmişti.

        • 2

          İpek Açar ile Alper Kömürcü, doğumdan sonra Habertürk'e evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı.

        • 3

          "AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

          İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. İpek Açar ile Alper Kömürcü, Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuştu.

          Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, duygularını dile getirdi. İkiliden Açar, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize... Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi.

        • 4

          "BİR AİLENİN HAKKINA GİRMEK İSTEMİYORUZ" DEMİŞTİ

          İpek Açar, daha önce Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" şeklinde konuşmuştu.

        • 5

          İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar ise 23 yaşında...

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Habertürk Anasayfa